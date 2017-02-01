Европейские рынки акций снизились во вторник

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили в минусе сессию во вторник на фоне геополитических опасений и неопределенности по поводу внешней и внутренней политики США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,67% - до 360,12 пункта.

Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 1%.Французский индикатор CAC 40 во вторник снизился на 0,8%, британский FTSE 100 - на 0,3%, германский DAX упал на 1,3%.

Как заявил во вторник советник президента США по торговле Питер Наварро, курс евро сильно занижен, и Германия использует этот фактор в свою пользу при ведении торговли с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием для подписания торгового соглашения между США и ЕС.

Более существенного снижения фондовых индексов помогла избежать сильная статистика.

Как сообщалось, ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,5% в поквартальном выражении и на 1,8% в годовом.

По итогам всего 2016 года европейская экономика выросла на 1,7%, Таким образом, еврозона впервые с кризисного 2008 года обогнала по темпам роста США, где подъем ВВП в прошлом году составил 1,6%.

Потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, по предварительным расчетам. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,1% в декабре и оказалась максимальной с февраля 2013 года.

Тем временем доверие британских потребителей в январе выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK NOP Ltd. Индекс увеличился на 2 пункта относительно декабря и составил минус 5 пунктов.

Кроме того, безработица в Германии в январе упала до нового минимума с момента воссоединения страны в 1990 году - 5,9% по сравнению с 6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Цена акций шведской Hennes & Mauritz AB подскочила по итогам торгов на 5,6%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом финансовом квартале, который завершился 30 ноября, получил чистую прибыль лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Royal Dutch Shell Plc уменьшилась на 0,3%. Англо-голландская компания договорилась о продаже пакета нефтегазовых активов в британской части Северного моря компании Chrysaor почти за $3,8 млрд.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 1,6%. Германский банк достиг соглашения с регуляторами США и Великобритании о выплате штрафов за нелегальную схему "зеркальных" операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд.

Крупнейший итальянский банк UniCredit потерял 4% капитализации. Банк сообщил, что, по предварительной оценке, его чистый убыток в прошлом году составил около 11,8 млрд евро.