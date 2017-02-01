Фондовые индексы АТР преимущественно растут в среду

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом демонстрируют положительную динамику в среду на фоне стабилизации курса доллара, однако гонконгский индикатор Hang Seng опускается в первый день торгов после праздников.

Японский Nikkei 225 вырос в среду на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%. Биржи материкового Китая, а также Тайваня и Вьетнама, все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, новозеландский NZX-50 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%. Индийский Sensex практически не изменился, индонезийский Jakarta Composite прибавил 0,6%, малайский FTSE Malay KLCI потерял 0,9%.

На этой неделе инвесторы также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, итоги которых будут опубликованы соответственно 1 и 2 февраля.

Курс доллара США слабо повышается в среду после падения в предыдущие две сессии на заявлениях президента США о том, что курсы валют других стран, включая Японию и Китай, слишком занижены.

Кроме того, инвесторы оценивают статданные из Китая.

По оценкам Китайской федерации логистики и закупок, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в январе опустился до 51,3 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 51,2 пункта.

Аналогичный индекс для перерабатывающей отрасли, рассчитываемый Caixin Media и Markit, понизился в прошлом месяце до 51,8 пункта с 51,9 пункта в декабре.

Рост японского фондового рынка обеспечивает подъем котировок компаний в сфере розничной торговли. Так, бумаги онлайн-магазина Start Today взлетели на 18% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли почти вдвое.

Индекс, в который входят акции японских ритейлеров, вырос в ходе торгов в среду на 0,9%. Бумаги Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, подорожали на 1%.

Между тем японские банки теряют в капитализации в среднем 0,9%, рыночная стоимость Mitsubishi UFJ упала на 1,2%.

Стоимость бумаг автопроизводителя Mitsubishi Motor подскочила на 12% после того, как компания дала сильный прогноз операционной прибыли на текущий квартал.

Цена акций японского производителя продуктов питания Calbee упала на 4% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод на 8%, до 28,5 млрд иен.