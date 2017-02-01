ПГОК в 2016г экспортировал более 11,4 млн тонн окатышей, остается лидером среди ГОКов СНГ

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Полтавской обл.), контролируемый британской Ferrexpo plc, по итогам 2016 года экспортировал 11,416 млн тонн окатышей в страны Европы и Ближнего Востока, а также в Японию, Южную Корею и Китай, сохранив первое место по экспорту этой продукции среди аналогичных предприятий стран СНГ.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, такие данные обнародовало госпредприятие "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно документу, за 2016 год, в частности, "Карельский окатыш" (РФ) экспортировал 4,941 млн тонн окатышей, Центральный ГОК (Украина) – 2,210 млн тонн, Михайловский ГОК (РФ) – 2,161 млн тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 1,880 млн тонн.

"Полтавский ГОК по результатам 2016 года, как и в предыдущие годы, стал абсолютным лидером по экспорту железорудных окатышей среди предприятий республик бывшего СССР. При этом объем экспорта Полтавского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo, превысил совокупный объем экспорта остальных производителей окатышей из первой пятерки лидеров", - подчеркивается в пресс-релизе.

ПГОК в 2016 году выпустил 11,201 млн тонн окатышей, увеличив производство окатышей с содержанием железа более 65% по сравнению с 2015 годом на 4,4%. Выпуск окатышей на Михайловском ГОКе составил 11,994 млн тонн, "Карельском окатыше" – 10,869 млн тонн, Северном ГОКе (Украина) – 8,882 млн тонн, Качканарском ГОКе (РФ) – 6,519 млн тонн.

ПГОК является основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКа.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году Ferrexpo произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.