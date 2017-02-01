Доллар дорожает относительно евро и иены в среду после ослабления в предыдущие две сессии

Доллар США дорожает в среду относительно основных мировых валют в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет газета The Wall Street Journal.

Федрезерв завершает двухдневное заседание 1 февраля, и, по мнению подавляющего большинства экономистов, сохранит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от 0,50% до 0,75% годовых.

Первое заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2017 году также будет и первым при новом президента США Дональде Трампе. Оно не будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ФРС Джанет Йеллен и публикацией макроэкономических прогнозов.

Эксперты ожидают подтверждения политики реинвестирования портфеля активов ФРС и минимального пересмотра формулировок заявления по итогам заседания.

Во вторник WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США относительно основных мировых валют, снизился до минимального уровня с середины ноября на фоне сигналов того, что администрация Д.Трампа поддерживает ослабление американской валюты.

"Все другие страны живут за счет снижения курсов своих валют, - заявил Д.Трамп во вторник в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний. - Они играют на девальвации, а мы сидим здесь, как кучка идиотов".

Помимо этого, советник Д.Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что курс евро к доллару США, по его мнению, сильно занижен.

По словам П.Наварро, евро неоправданно дешев и Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием подписанию торгового соглашения между США и ЕС.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов в среду до $1,0800 по сравнению с $1,0809 на закрытие рынка во вторник. Накануне стоимость европейской валюты подскочила почти на 1% относительно доллара.

Пара доллар/иена торгуется в среду на уровне 113,03 иены против 112,71 иены накануне. Доллар подешевел на 0,9% относительно иены во вторник.