ФРС сохранит процентную ставку и в целом позитивные оценки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от 0,50% до 0,75% годовых по итогам заседания 31 января - 1 февраля, полагает подавляющее большинство экономистов.

Первое заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2017 году также будет и первым при новом президента США Дональде Трампе. Оно не будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ФРС Джанет Йеллен и публикацией макроэкономических прогнозов.

Эксперты ожидают подтверждения политики реинвестирования портфеля активов ФРС и минимального пересмотра формулировок заявления по итогам заседания.

В целом оценка состояния экономики США останется позитивной. По мнению аналитиков Bank of America Merill Lynch, FOMC может обратить внимание на улучшение доверия потребителей и снижение использования рабочей силы.

Руководители Федрезерва в декабре прогнозировали три повышения процентной ставки на протяжении 2017 года, однако рынок сейчас закладывается на два повышения по 25 базисных пунктов в текущем году и аналогичные действия ФРС в следующем году.

"Несмотря на ясность с ближайшим заседанием, в 2017 году высока степень неопределенности в отношении денежно-кредитной политики ФРС. Дебаты о том, когда ФРС начнет сокращать портфель активов, усилятся в свете необходимости погашения US Treasuries на $425 млн в следующем году и истечения срока полномочий Йеллен в качестве главы ФРС в январе 2018 года", - считает аналитик Sberbank Investment Research Том Левинсон. Он добавляет, что серьезную роль в этих дискуссиях может сыграть политический фактор.

В 2007 году, перед началом финансового кризиса, на балансе ФРС находились активы суммарной стоимостью менее $1 трлн, к концу 2016 года их объем составлял $4,45 трлн. Ранее Дж.Йеллен заявляла, что Федрезерв начнет сокращать объем активов на балансе после того, как повышение процентных ставок "пойдет полным ходом". При этом и она, и многие ее коллеги рассчитывают на возврат портфеля ФРС к докризисным размерам или сопоставимому уровню.

Следующее выступление Дж.Йеллен - в Конгрессе США - намечено на 14 февраля.

Первичные дилеры рынка облигаций, опрошенные Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка в декабре, ожидали, что объем портфеля ФРС не изменится в течение ближайших 18 месяцев, т.е. до конца первого полугодия 2018 года.

За время после декабрьского заседания FOMC уровень безработицы в США немного повысился, а базовая инфляция несколько замедлилась, в целом поступающие данные подтверждают темпы роста американской экономики около 2%, отмечают эксперты Morgan Stanley.

В декабре безработица в США составила 4,7%, однако продолжается сдержанный рост занятости и повышение заработной платы. Данные за январь выйдут 3 февраля.

Базовая инфляция с привязкой к потребительским расходам (индекс Core PCE) составила в прошлом месяце 1,6% годовых. Наблюдавшееся после ноябрьских выборов резкое усиление инфляционных ожиданий и укрепление курса доллара замедлились.

Заседание FOMC завершится в среду в 21:00 кв. Реакция фондового рынка и доллара США, как полагают эксперты, будет близка к нейтральной.