Экономика

19:07 31.01.2017

Рынок акций Украины завершил последние торги в январе умеренным ростом

Фондовый рынок Украины в пятницу еще немного вырос: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,45% - до 869,11 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, до 270,31 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 620,1 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+1,32%), "Донбассэнерго" (+0,56%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,35%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,18%) и "Центрэнерго" (-0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,18%) и "Мотор Сичи" (+0,91%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,01% - до 639,62 пункта при объеме торгов 13,5 млн злотых (91,1 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех упали в стоимости бумаги "Агротона" (-7,26%), "Милкиленда" (-4,81%) и Coal Energy (-2,96%).

Выросли в цене акции "Кернела" (+2,33%) и агрохолдинга ИМК (+1,81%).

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