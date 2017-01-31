Канадская Fairfax предложила кандидатуру предпринимателя Говарда Дала в совет директоров "Астарты"

Международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited предложила в качестве кандидата в совет директоров агропромхолдинга "Астарта" предпринимателя из Северной Дакоты, соучредителя компании-производителя сельхозтехники Amity Technology Говарда Дала (Howard Dahl).

Вопрос о его назначении в состав совета директоров неисполнительным директором внесен в повестку дня общего собрания акционеров, запланированного 17 марта 2017 года.

Другим вопросом акционеры утвердят исключение из состава совета директоров соучредителя "Астарты" Валерия Короткова.

Как сообщалось, Fairfax 24 августа 2016 года заключила соглашение с компаниями учредителей "Астарты" Валерия Иванчика Albacon Ventures Ltd. и В.Короткова Aluxes Holding Ltd., согласно которому она суммарно приобретет 9,99% акций: у В.Иванчика – 450 тыс. из подконтрольных ему 9,45 млн (37,8%), у В.Короткова – 2 млн 47,5 тыс. из 6 млн 496,883 тыс. акций (25,99%).

Соглашение также предусматривает, что Fairfax получает право на выкуп оставшейся доли В.Короткова двумя траншами – 9,99% и 7,8%, которое может быть реализовано, как минимум, через два месяца и четыре месяца после завершения основной сделки.

4 января 2016 года Fairfax закрыла сделку по покупке 9,99% акций агропромышленного холдинга "Астарта".

В дополнение к сделке "Астарта" и Fairfax заключили соглашение о сотрудничестве по завершении сделки. В соответствии с дополнительным соглашением "Астарта", среди прочего, обязалась уведомить всех акционеров о созыве общего собрания и внесении в повестку дня вопроса о назначении в совет директоров представителя группы, если этого пожелает Fairfax.

Кроме того, Fairfax предоставлено право назначить председателя совета директоров. В дополнение компания обязалась согласовывать с Fairfax некоторые вопросы, касающиеся ее акций.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").