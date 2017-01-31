ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц и принимающего финучреждения для вывода с рынка Фортуна-банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск квалифицированных лиц, заинтересованных принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного ПАО "Фортуна-банк" (Киев), сообщается на сайте фонда.

Предварительно квалифицированным лицам предлагаются следующие способы вывода: ликвидация банка с отчуждением в ее процессе всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего финучреждения с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидацией; создание и продажа инвестору переходного банка с реализацией ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка, а также продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Параллельно Фонд проводит конкурс по определению принимающего банка на случай, если руководство ФГВФЛ посчитает наименее затратным способ вывода с рынка Фортуна-банка путем его ликвидации с возмещением Фондом физлицам - вкладчикам гарантированных средств.

Срок приема предложений от конкурсантов – до 14 февраля 2017 года. Фонд намерен изучить конкурсные предложения до 20 февраля 2017 года. По решению ФГВФЛ эти сроки могут быть продлены.

Для квалифицированных лиц необходимо внести до 14 февраля гарантийный взнос в размере от 20 до 40 млн грн, в зависимости от предлагаемого способа вывода банка.

Сумма средств физлиц к возмещению Фондом по состоянию на 26 января 2017 года составляла 93 млн грн.

Как сообщалось, Фонд гарантирования с 27 января ввел временную администрацию в финучреждение сроком на один месяц. Полномочия временного администратора делегированы Андрею Федорченко.

Правление НБУ 26 января приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. Так, по данным центробанка, осуществленные руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации недостаточны для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Нацбанк уточнял, что 91% всех вкладчиков банка (2,167 тыс. чел.) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. В целом выплаты ФГВФЛ НБУ оценивает в 96 млн грн.

Регулятор указывает, что по итогам диагностического обследования Фортуна-банка в первой половине 2016 года в июле был утвержден необходимый объем его докапитализации, поскольку все банки второй "двадцатки" по размеру активов должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно сообщению, финучреждение подало в Нацбанк план реструктуризации, предусматривавший ряд мероприятий с целью его докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения кредитов заемщиков-связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка, однако их оказалось недостаточно.

Фортуна-банк на 1 октября 2016 года имел обязательства перед другими банками в размере 466,8 млн грн, перед клиентами – 1,428 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 744,4 млн грн, из них 191,3 млн грн – в валюте, а физлицам – 683,7 млн грн, из них 613 млн грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

В кредитном портфеле на указанную дату на долги юрлиц приходилось 2,283 млрд грн, в том числе в валюте – 1,05 млрд грн. Объем кредитов физлицам составлял всего 1,5 млн грн, а основные средства и нематериальные активы оценивались в 211,1 млн грн.

Фортуна-банк, согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года занимал 38-е место по размеру активов среди 100 действовавших на то время украинских банков (2,507 млрд грн). Его основным владельцем с пакетом 99,637%, по данным сайта НБУ, является Мотрона Тищенко.