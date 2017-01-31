Экономика

18:45 31.01.2017

Жительница Марьинки ранена во время артобстрела Марьинки

Во время артиллерийского обстрела боевиками н.п.Марьинка (на запад от Донецка) во вторник днем ранение головы получила местная жительница, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

"В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.50 от врача скорой помощи", - говорится в обнародованном на сайте облполиции сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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