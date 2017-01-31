Дилерская сеть Subaru в Украине пополнилась новым концептуальным центром в Одессе

Новый официальный дилерский центр Subaru "АДИС-Мотор", соответствующий стандартам и требованиям Subaru, открылся в Одессе, сообщает официальный импортер бренда в Украине "Субару Украина".

Дилерский центр, который стал первым в регионе, работает в формате 3S: sale (продажи), service (сервис), spareparts (запчасти).

Общая площадь двухэтажного автосалона, который находится на пересечении трех самых больших районов города с населением свыше 750 тыс. человек, составляет 440 кв. м.

Основные услуги предприятия – продажа автомобилей Subaru, их гарантийное и послегарантийное обслуживание. "АДИС-Мотор" представляет сертифицированную для украинского рынка модельную линейку внедорожников Subaru: Forester, XV и Outback.

Цех техобслуживания и текущего ремонта имеет 12 оборудованных постов - 8 подъемников и 4 специализированных участка. В составе автоцентра, в частности, кузовной центр, моторный участок, шинный центр, а также диагностическая линия подвески и люфт-детектор Bosch.

Приобрести автомобиль Subaru можно по различным схемам: прямая покупка, кредит или лизинг, корпоративная продажа, действует система trade-in.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в "Субару Украина", на сегодня дилерская сеть компании насчитывает три центра в Киеве, два – в Днепре (одного дилера), и по одному центру в Харькове, Львове, Хмельницком, Херсоне и Одессе.

Еще один дилерский центр компании расположен на неконтролируемой украинскими властями территории – в Макеевке (Донецкая обл.).

"Центр пытается работать, но с учетом ситуации продаж нет, только обслуживание автомобилей", - уточнили в компании.

Компания "Субару Украина" работает с 2006 года, модельный ряд бренда включает Subaru Forester, Subaru Outback, Subaru XV и Subaru WRX STI.