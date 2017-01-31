Экономика

18:25 31.01.2017

Решение о снижении портовых сборов будет принято до апреля

Решение о снижении портовых сборов будет принято до апреля 2017 года, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"До апреля 100% будет принято решение (о снижении портовых сборов), надеюсь, что раньше", - сказал он в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) во вторник.

Министр отметил, что в настоящее время идет обсуждение, стоит ли понижать сборы одномоментно, либо же в два этапа, с целью минимизации резкого падения доходов Администрации морских портов Украины (АМПУ), которая аккумулирует портовые сборы.

В.Омелян добавил, что обсуждается вариант снижения сборов двумя волнами по 30% в 2017 и 2018 году.

Еще в ноябре министр заявлял, что портовые тарифы и сборы в украинских морских портах будут снижены минимум вдвое после имплементации новой методики расчета таких сборов.

"Мы видим падение грузооборота в украинских портах из года в год. Неконкурентная тарифная политика в контексте портовых тарифов и сборов. Мы сейчас над этим работаем, есть политическая воля и президента, и премьер-министра, и в ноябре мы утвердим новую методику портовых сборов, которая снизит их минимум в два раза", - говорил он тогда.

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