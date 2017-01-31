Новым руководителем бизнес-портала delo.ua назначена заместитель главреда Куренкова

Новым главным редактором делового издания delo.ua с 1 февраля 2017 года станет Дарья Куренкова, последние пять лет работавшая заместителем главного редактора портала.

Согласно пресс-релизе медиакомпании Ekonomika Communication Hub, в которую входит издание, Д.Куренкова работает в деловой журналистике 14 лет. На ее счету реализация таких бизнес-ивентов и контент-проектов как Business Wisdom Summit, HR Wisdom Summit, CEO4YOU, "ТОП-100" и других.

"Принимать вызов, когда рядом с тобой команда, которая творит Дело.UA, это азартно, это интересно, это уверенно и это кайф. Я точно знаю, что впереди у нас триллионы букв, миллиарды слов и миллионы предложений большой истории", - написала Д.Куренкова на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Временно исполнявший обязанности главного редактора delo.ua Михаил Василенко объявил, что с 1 февраля уходит из издания.

"Но время идет, и появляются новые задачи, цели и вызовы. Пора выходить за рамки медиа и становится ближе к бизнесу, о котором мы так давно пишем. И выходить за рамки я начну с 13 февраля", - написал он.

Предыдущий главред издания Катерина Венжик после 4,5 лет работы покинула должность 1 января 2017 года и начала работать в проекте youcontrol.com.ua, который занимается анализом структуры украинских бизнесов и рынков.

Ekonomika Communication Hub – независимая медиакомпания, которая выпускает СМИ (порталы delo.ua, womo.com.ua, mmr.ua, журналы MMR и "ТОП-100"), проводит ивенты (Business Wisdom Summit, HR Wisdom Summit, SHE congress).

Как сообщалось, в октябре 2014 года Ekonomika Communication Hub (издательство "Экономика") вышла из состава инвестиционно-консалтинговой группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

delo.ua – ведущий украинский бизнес-портал, входящий в топ-5 в своей категории.