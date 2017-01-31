Экс-глава "Михайловского" задержан

Правоохранители задержали и доставили в суд бывшего руководителя банка "Михайловский" Игоря Дорошенко для решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

"Экс-председатель правления банка "Михайловский" И.Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала Н.Максимец в своей странице в "Фейсбук" во вторник вечером.

Как сообщалось, 27 января И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Как сообщил экс-глава банка в своей странице в "Фейсбук", это время он находился в больнице.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соответствующих подтверждающих документов)", - написал он во вторник.