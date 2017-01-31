Зубко поручил МЭРТ подготовить решение о выделении средств на восстановление Авдеевки

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил Минэкономразвития по представлению Донецкой областной военно-гражданской администрации, безотлагательно подготовить и представить на рассмотрение Кабмина проект решения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба Г.Зубко, такое поручение он дал по результатам состоявшегося заседания оперативного штаба по ситуации в Авдеевке при участии представителей Минздрава, МВД, Минобороны, Минтопэнерго, Национальной полиции, Национальной гвардии.