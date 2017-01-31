АМПУ намерена развивать пассажирский комплекс Одесского порта

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) намерено развивать по разным направлениям пассажирский комплекс Одесского порта.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, глава администрации Райвис Вецкаганс представил концепцию дальнейшего развития пасскомплекса порта в ходе совещания при участии Одесского городского головы Геннадия Труханова.

В рамках пассажирского комплекса Одесского порта планируется развитие трех направлений: социальное пространство для горожан и гостей города с искусственными теневыми зонами, смотровыми площадками и зонами отдыха; событийный и деловой туризм, в том числе проведение выставок, конференций, гастрономических фестивалей, концертов, ярмарок, создание площадки для семейного культурного досуга и детского центра развлечений; индустрия развлечений путем создания круглогодичного образовательного и культурного центра отдыха горожан и гостей города. В том числе планируется создание ресторанов и фуд-кортов.

Также на третьем уровне пассажирского комплекса планируется размещение городского туристического информационного центра в соответствии с лучшими европейскими стандартами.

Модернизация пассажирского комплекса не затронет традиционные задачи порта по приему иностранных туристов, размещению дипломно-паспортного отдела службы капитана порта и офисов администрации порта.

В сообщении отмечается, что развитие всех указанных проектов требует тесного сотрудничества с городской властью, в части поиска инвесторов для развития пассажирского комплекса.

В ходе встречи администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площадки пассажирского комплекса.

В результате встречи создана рабочая группа по развитию пассажирского комплекса, как ключевой туристической локации Одессы.

"У меня есть большой опыт работы в условиях, когда порт неразрывно связан с городом и я глубоко убежден, что наибольший результат для жителей города и для бизнеса, работающего в порту, приходит тогда, когда городская власть и портовая администрация работают вместе. Формы сотрудничества могут быть разными, и мы будем искать совместную стратегию для общего блага и улучшения эффективности работы порта", - подчеркнул Р.Вецкаганс.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.