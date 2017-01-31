Экономика

18:14 31.01.2017

Запланированные площади под орехоплодными культурами в 2017г оцениваются в 2,5 тыс. га

Сельхозпредприятия Украины запланировали посадку в 2017 году около 2,5 тыс. га орехоплодных культур, из них грецкого ореха – 1,52 тыс. га, фундука – 0,89 тыс. га, миндаля – 40 га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Всего в Украине площади под грецким орехом оцениваются в 5 тыс. га, под фундуком – 600 га.

"Производство орехов является одним из интересных сегментов агропромышленного комплекса Украины, который обеспечивает высокий уровень рентабельности. Я рада идеи пилотного проекта по кооперации в ореховой отрасли в Черкасской области, реализация которого позволит привлечь ветеранов АТО и переселенцев из восточных регионов в производство орехов", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По данным Минагропрода, в 2016 году экспорт орехов из Украины составил 40 тыс. тонн на $79,29 млн, импорт – 1,92 тыс. тонн на $13,56 млн.

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