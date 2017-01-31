Нефть дорожает во вторник и сокращает месячное снижение

Цены на нефть поднимаются во вторник, однако завершают январь снижением на опасениях роста добычи в США.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми истекают во вторник, на лондонской бирже ICE Futures к 17:22 кв подорожали на $0,48 (0,87%) - до $55,71 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт вырос в цене на $0,65 (1,17%) - до $55,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,5 (0,95%) - до $53,13 за баррель.

С начала января Brent подешевела на 2%, WTI - на 1,1%.

Эксперты отмечают, что договоренность стран ОПЕК и их партнеров о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки привела к повышению цен на нефть, что вновь сделало рентабельной добычу топлива на сланцевых месторождениях в США.

Добыча в США уже выросла до почти 9 млн б/с и может достигнуть 9,5 млн б/с в текущем году, полагает председатель правления компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.

Между тем во вторник нефть дорожает на фоне ослабления доллара США, что увеличивает доходность инвестиций в сырьевые товары. Доллар падает к евро на 0,9%, к иене - на 1,3%.