Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,07 грн/$1 с 27,12 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,05-27,09 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,0795 грн/$1 с 27,1190 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $212,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $253,34 млн.