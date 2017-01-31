Фондовые индексы США снижаются во вторник на корпоративной отчетности

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов во вторник после рекордного с октября падения накануне.

Инвесторы продолжают следить за действиями и высказываниями президента США Дональда Трампа и его соратников, а также за отчетностью крупных компаний. Кроме того, участники рынка ждут статданных и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду.

Падение фондовых индексов накануне было вызвано тем, что Д.Трамп подписал самый жесткий за время своего президентства указ о временном запрете на въезд в страну беженцев и мигрантов из мусульманских стран. В понедельник исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс была уволена после того, как она отказалась защищать иммигрантский указ.

Во вторник громкими заявлениями отметился советник президента по торговой политике Питер Наварро, заявивший, что Германия использует слабость евро для получения выгоды от торговли с США и является главным препятствием для подписания торгового соглашения между США и ЕС.

После открытия рынка исследовательская организация Conference Board обнародует значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь. Эксперты ожидают снижения показателя до 112,8 пункта со 113,7 пункта в декабре.

Трейдеры также внимательно следят за финпоказателями компаний за четвертый квартал прошлого года. По данным FactSet, прибыли компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность за минувший квартал, выросли на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. К настоящему времени квартальные отчеты обнародовали порядка трети компаний индекса.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали увеличение прибылей компаний S&P 500 в минувшем квартале на 3,2%.

Акции United Parcel Service Inc. (UPS) подешевели в начале торгов во вторник на 4,3%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки по итогам октября-декабря 2016 года получила чистый убыток, а ее прогноз на 2017 год оказался хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг мирового лидера в производстве лекарств Pfizer опустилась на 0,8%. Компания отчиталась о снижении выручки в прошлом квартале и дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий год.

Капитализация ExxonMobil повысилась на 0,2%. Самая большая по капитализации нефтедобывающая компания мира снизила прибыль на 40% в четвертом квартале прошлого года из-за значительной суммы списаний, однако ее выручка выросла впервые за последние несколько лет и достигла $61 млрд.

Стоимость акций производителя мотоциклов Harley-Davidson уменьшилась на 4%, так как квартальные финпоказатели компании не оправдали ожиданий рынка.

Бумаги ритейлера спортивной одежды Under Armour рухнули в цене на 26%. Компания отчиталась о снижении прибыли в прошлом квартале и дала слабый прогноз на 2017 год, а также сообщила об уходе в отставку финансового директора Дэвида Бергмана.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 кв 31 января снизился на 70,77 пункта (0,35%) и составил 19900,36 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,85 пункта (0,26%) - до 2275,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,36 пункта (0,36%) и составил 5593,36 пункта.