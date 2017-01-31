Экономика

15:46 31.01.2017

Кабмин делегировал своим представителем в админсовет ФГВФЛ директора департамента финполитики Минфина

Кабинет министров Украины делегировал своим представителем в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) директора департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетия.

Соответствующее кадровое решение закреплено распоряжением правительства № 44-р от 25 января 2017 года.

Как сообщал Минфин на своей странице в Facebook, Ю.Гелетий стал директором департамента финполитики в октябре 2015 года.

Также сообщалось, что правительство 25 ноября 2015 года ввело его в состав Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

По информации Минфина, Ю.Гелетий имеет почти 12 лет опыта государственной службы в Национальном банке Украины, из них последние семь лет занимал руководящие должности. Он получил два высших образования в ЛНУ им.И.Франка, является кандидатом экономических наук.

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