Гендиректором ПАО "Харверст" вновь стал директор по экономике Штрассер

Генеральным директором ПАО "Харьковский станкостроительный завод" ("Харверст"), входящего в крупную Индустриальную группу УПЭК, назначен Георгий Штрассер, занимавший должность заместителя директора предприятия по экономике.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет компании 30 января, освободив от должности гендиректора Александра Лукирича, проработавшего на ней шесть месяцев.

Г.Штрассер уже дважды исполнял обязанности гендиректора предприятия – в 2013 году в течение месяца между назначениями гендиректора, а затем в том же году после увольнения гендиректора, который возглавлял завод в течение двух месяцев, он вновь стал сначала и.о. гендиректора, а с ноября 2013 по апрель 2014 года - гендиректором предприятия.

Всего с 2013 года завод поменял несколько генеральных директоров, назначенный в августе прошлого года на эту должность А.Лукирич ранее работал техническим директором ПАО "Харверст".

"Харверст" специализируется на производстве вальцешлифовальных и круглошлифовальных станков, их ремонте и модернизации.

Как сообщалось, по итогам января-октября 2016 года завод на фоне роста спроса на его продукцию увеличил объем продаж втрое и вышел на прибыльную работу.

В текущем году предприятие рассчитывает на дальнейший рост продаж с учетом оживления связей в станкостроительном направлении, ремонты станков для ряда заказчиков, а также изготовление узлов и деталей для сельхозмашиностроения.

В 2015 году завод получил чистый доход в размере 4,6 млн грн против 5,3 млн грн годом ранее, чистый убыток составил 0,21 млн грн против 6,14 млн грн.

ИГ "УПЭК" включает три основных направления: производство компонентов, электротехническое и станкостроительное. Группа не обнародует консолидированный объем валовых продаж последние несколько лет ( в 2012 году он превысил 1,6 млрд грн).