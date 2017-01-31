Евро ускорил рост к доллару во вторник на заявлениях советника Трампа

Евро ускорил рост в паре с американским долларом во вторник после заявлений советника президента США по торговле Питера Наварро о том, что курс евро сильно занижен.

По словам П.Наварро, евро неоправданно дешев и Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием подписанию торгового соглашения между США и ЕС.

Евро торгуется в 14:45 кв во вторник в районе $1,0772 против $1,0706 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,87 иены по сравнению со 121,71 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,15 иены против 113,68 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Также инвесторы реагируют на статданные из еврозоны.

Как сообщалось, ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,5% в поквартальном выражении и на 1,8% в годовом.

По итогам всего 2016 года европейская экономика выросла на 1,7%, Таким образом, еврозона впервые с кризисного 2008 года обогнала по темпам роста США, где подъем ВВП в прошлом году составлял 1,6%.

Потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, по предварительным расчетам. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,1% в декабре и оказалась максимальной с февраля 2013 года.