Бездействие Министерства здравоохранения угрожает жизни украинцев – "Наш край"

Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок является необходимой, но задержка закупок лекарственных средств и медицинских инструментов из-за имитации такой борьбы недопустима, отмечает народный депутат, представитель партии "Наш край" Сергей Шахов.

"Нет никакого сомнения, что борьба с коррупцией в сфере государственных закупок является необходимой. Однако из-за имитации такой борьбы мы получили более чем годовую задержку закупок лекарственных средств и медицинских инструментов. Ценой "реформаторских" игр не могут быть жизни и здоровье людей. Управлять сферой здравоохранения должны профессиональные медики, а не управленцы", – отметил С.Шахов.

По его словам, правительство обязано как можно быстрее наладить эффективный процесс закупок. "Простой расчет показывает, что закупленные лекарства поступят в больницы не раньше мая-июня. Кто ответит за сотни тысяч жизней украинцев, поставленных под угрозу таким образом? "Наш край" требует отставки всей команды Минздрава, которая допустила такую ситуацию", – заявил политик.

По депутат также отмечает, что создание Министерством здравоохранения госпитальных округов непонятно населению. "Люди не понимают, для чего перепрофилировать районные больницы и переводить пациентов в лечебные учреждения других районов. В результате растет напряженность в обществе, что приводит к массовым акциям протеста. В реформе все должно быть логичным: сначала объясните людям, что и зачем, и только после этого – изменения", – сказал С.Шахов.

Эти проблемы он связывает с непрофессионализмом команды министерства. "Руководители Минздрава оторваны от реалий жизни. Реформаторский потенциал нынешней команды МОЗ переоценен, более того – вреден. Сферой здравоохранения сейчас руководят люди, которые считают себя менеджерами и имеют мало общего с профессиональной медициной", – считает С.Шахов.