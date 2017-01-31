Премьер-министры трех стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали в Таллине во вторник соглашение о развитии железной дороги европейской колеи Rail Baltica, сообщил агентству BNS пресс-атташе премьера Литвы Томас Бяржинскас

В подписанном соглашении, которое включает сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей, датой окончания реализации проекта указан 2026 год. Соглашение регулирует вопросы владения будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства.

Документ еще предстоит ратифицировать парламентам трех стран.

Соглашение отражает то, что было ранее согласовано в совместных декларациях и заявлениях глав правительств или министров транспорта стран Балтии, а также положения договоров о финансировании Rail Baltica, заключенных между RB Rail AS (совместное предприятие Литвы, Латвии и Эстонии, учрежденное для реализации данного проекта), тремя странами Прибалтики и Еврокомиссией.

Ширина колеи новой магистрали составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить по ней со скоростью до 240 км/ч, грузовые - до 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, ориентировочная стоимость проекта - 5 млрд евро, Евросоюз готов финансировать его в объеме до 85% в период 2014-2020 годов.

Железнодорожная магистраль соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Предполагается, что в проекте также примут участие Польша и Финляндия (для соединения магистрали с Хельсинки).

В ноябре 2015 года Исполнительное агентство инноваций и сетей ЕС (INEA, Innovation and Network Executive Agency) и RB Rail подписали соглашение о выделении компании 442 млн евро на реализацию первого этапа строительства Rail Baltica. Общая стоимость первой очереди оценивается в 665 млн евро.

В ноябре 2016 года INEA и RB Rail подписали второй договор о финансировании строительства Rail Baltica на сумму 225 млн евро. Софинансирование в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility, Фонд соединения Европы) составит примерно 191 млн евро, или 85% всех расходов.

Затраты Литвы по второму договору предусмотрены в объеме порядка 211,5 млн евро (в том числе софинансирование CEF - около 180 млн евро), средства предназначены для начала строительных работ на участке длиной 55 км Каунас - Паневежис - литовско-латвийская граница. Затраты Эстонии запланированы в объеме порядка 13 млн евро (в том числе софинансирование CEF - около 11 млн евро). Средства, в частности, будут использованы для разработки модели логистики строительства. Латвия направит около 0,6 млн евро (софинансирование CEF - примерно 409 тыс. евро), в частности, на проведение археологических изысканий по запланированному маршруту.

INEA отвечает за выполнение программы CEF. Цель фонда - развитие перспективных и интегрирующих трансъевропейских проектов в секторах транспорта, энергетики. INEA управляет 27,4 млрд евро бюджета программы CEF, рассчитанного на 2014-2020 годы.