ФГВФЛ планирует на текущей неделе продать активы 45 неплатежеспособных банков на 3,05 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на текущей неделе продажу активов 45 неплатежеспособных банков на общую сумму 3,049 млрд грн.

Как сообщается на сайте фонда во вторник, на торги будут выставляться права требования по кредитам Брокбизнесбанка, Златобанка, Украинского Бизнес Банка, банков "Финансы и Кредит", "Киевская Русь", "Софийский", БГ Банка, УПБ, банка "Демарк", Финростбанка, ВБР, банка "Столичный", Легбанка, Радикал банка, банка "Меркурий", Уникомбанка, Прайм-банка, банка "Укоопспилка", АКБ "Киев".

Кроме того, на реализацию выставлены права требования по кредитам и основные средства банка "Форум", ВиЭйБи Банка, Авант-Банка, банка "Хрещатик", Дельта банка, Экспобанка, банка "Национальный кредит", Имексбанка, Городского коммерческого банка, банков "Порто-Франко", "Старокиевский", "Камбио", "Таврика", Актабанка, Энергобанка, Актив-банка, Автокразбанка. Также будет продаваться дебиторская задолженность перед банком "Форум".

По информации фонда, он также запланировал продажу основных средств Еврогазбанка, банков "Надра", "Контракт", Пивденкомбанка, Захидинкомбанка, Реал банка, Эрде Банка, Кредитпромбанка, Промэкономбанка.

Согласно информации на сайте фонда, на прошлой неделе он продал активы банков на 99,7 млн грн.