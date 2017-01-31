Экономика

13:43 31.01.2017

ФГВФЛ планирует на текущей неделе продать активы 45 неплатежеспособных банков на 3,05 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на текущей неделе продажу активов 45 неплатежеспособных банков на общую сумму 3,049 млрд грн.

Как сообщается на сайте фонда во вторник, на торги будут выставляться права требования по кредитам Брокбизнесбанка, Златобанка, Украинского Бизнес Банка, банков "Финансы и Кредит", "Киевская Русь", "Софийский", БГ Банка, УПБ, банка "Демарк", Финростбанка, ВБР, банка "Столичный", Легбанка, Радикал банка, банка "Меркурий", Уникомбанка, Прайм-банка, банка "Укоопспилка", АКБ "Киев".

Кроме того, на реализацию выставлены права требования по кредитам и основные средства банка "Форум", ВиЭйБи Банка, Авант-Банка, банка "Хрещатик", Дельта банка, Экспобанка, банка "Национальный кредит", Имексбанка, Городского коммерческого банка, банков "Порто-Франко", "Старокиевский", "Камбио", "Таврика", Актабанка, Энергобанка, Актив-банка, Автокразбанка. Также будет продаваться дебиторская задолженность перед банком "Форум".

По информации фонда, он также запланировал продажу основных средств Еврогазбанка, банков "Надра", "Контракт", Пивденкомбанка, Захидинкомбанка, Реал банка, Эрде Банка, Кредитпромбанка, Промэкономбанка.

Согласно информации на сайте фонда, на прошлой неделе он продал активы банков на 99,7 млн грн.

ВАЖНОЕ

Директор НАБУ обещает вскоре рассказать о подозреваемых в коррупции по проекту "Стена"

Регистрация на ВНО начнется 6 февраля

Freedom House оценила Украину как частично свободную страну в своем ежегодном рейтинге

Военнослужащим в зоне АТО увеличили денежное вознаграждение

Минагропрод уволил заместителя предправления ГПЗКУ Репко

ПОСЛЕДНЕЕ

Бездействие Министерства здравоохранения угрожает жизни украинцев – "Наш край"

Премьер-министры трех стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

Microsoft разместила облигации на $17 млрд

МЭРТ предлагает отменить экспертную оценку при продаже земучастков

Депутаты предлагают определить минимальную маржу в 15% для ритейла на реализации табачных изделий

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в закарпатье
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА