Директор НАБУ обещает вскоре рассказать о подозреваемых в коррупции по проекту "Стена"

В рамках расследования коррупционной составляющий в ходе реализации проекта "Стена" вскоре появятся подозреваемые, обещает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Есть наработки. Проведено много работы. Двигаемся к первым подозреваемым", - сказал А.Сытник во вторник на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли подозреваемые по данному производству.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена".

По информации Государственной пограничной службы Украины, на обустройство госграницы Украины с РФ в 2016 году потрачено 120 млн грн из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом.

Директор НАБУ в октябре 2016 года заявлял, что в рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" необходимо отработать значительный круг лиц, провести экспертизы и установить наличие нецелевой растраты средств. Он также пообещал в феврале 2017 года представить первые итоги этого расследования.