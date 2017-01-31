"Метинвест" призывает остановить военное противостояние в районе Авдеевки во избежание гуманитарной катастрофы

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" призывает остановить военное противостояние в районе Авдеевки (Донецкая обл.) для предотвращения гуманитарной катастрофы, связанной с остановкой крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возможным прекращением поставки тепла жителям.

Как заявила компания во вторник, остановка АКХЗ, входящего в группу "Метинвест", может привести к гуманитарной катастрофе в городе.

В заявлении напоминается, что в результате обстрелов, повредивших линии электропередачи, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации.

В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всей Авдеевки. В настоящее время в городе отсутствует электро- и водоснабжение.

Группа "Метинвест" призывает все стороны конфликта безотлагательно прекратить боевые действия для осуществления ремонта линии электропередач, возобновления электро- и водоснабжения в город.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что "наши коллеги в Авдеевке прилагают героические усилия для разрешения данной ситуации".

"Однако только нашими силами, без договоренностей с участниками вооруженного конфликта, решить проблему невозможно. Поэтому мы надеемся, что все стороны немедленно сядут за стол переговоров, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. Сотрудники других предприятий группы "Метинвест" не остаются в стороне от беды в Авдеевке. На предприятиях Запорожья, Кривого Рога и Мариуполя созданы штабы для помощи городу. Сейчас они фокусируют свою деятельность на поиске генераторов, палаток и оборудования для обогрева для жителей Авдеевки", - подчеркнул Ю.Рыженков, которого цитирует пресс-служба компании.

Как сообщалось, АКХЗ, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, пока удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

Ранее в ночь с понедельника на вторник гендиректор АКХЗ Муса Магомедов сообщал, что в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра. 3-й и 4-й коксовые цехи законсервированы, но для дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится много природного газа.

"По аналогии с февралем 2014 года: примерно 18 тыс. куб. м в час, для того чтобы сохранить Авдеевку и АКХЗ, не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", - подчеркнул гендиректор предприятия.

В районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город был обесточен в воскресенье.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 чел. получили ранения.

АКХЗ входит в группу "Метинвест".