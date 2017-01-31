Авиакомпании не могут не выполнять требования властей США - Ассоциация пилотов Нидерландов

Авиакомпании, нарушающие введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для граждан семи стран, могут быть оштрафованы, заявила Ассоциация пилотов Нидерландов (VNV) в ответ на призывы местных активистов к отказу от сотрудничества с американскими властями.

Штрафы за нарушения правил перевозок при перелетах в США действуют уже давно. С введением запрета на въезд в США владельцев паспортов Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии эти наказания лишь были расширены, отмечает ассоциация.

Ранее голландские политики и активисты призвали авиакомпанию KLM "прекратить сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом", пишет Telegraaf.

"Они не понимают, что это просто закончится штрафом. Если вы привезете кого-то в страну, кому въезд не разрешен, вы обязаны вернуть их обратно", - заявил глава VNV Стевен Верхаген, подчеркнув, что у авиакомпаний фактически нет выбора. При этом размер штрафа превысит 10 тыс. евро за каждого человека, которому не был разрешен въезд в страну.

"Будет ли правительство платить этот штраф? Нет, поскольку это будет государственной помощью", - сказал он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней с возможностью продления. При этом, по заявлению Белого дома, список может быть расширен.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.