Урожай зерновых в Украине в 2016 г. увеличился на 9,7%, подсолнечника – на 21,7%

Урожай зерновых в Украине в 2016 году составил 65,95 млн тонн (в весе после доработки), что на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее предварительным данным, урожай сахарной свеклы увеличился на 34,3% - до 13,88 млн тонн, подсолнечника – на 21,7%, до 13,6 млн тонн, картофеля – на 4,4%, до 21,75 млн тонн, овощей – на 2,2%, до 9,41 млн тонн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО.