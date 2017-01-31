Экономика

12:26 31.01.2017

Урожай зерновых в Украине в 2016 г. увеличился на 9,7%, подсолнечника – на 21,7%

Урожай зерновых в Украине в 2016 году составил 65,95 млн тонн (в весе после доработки), что на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее предварительным данным, урожай сахарной свеклы увеличился на 34,3% - до 13,88 млн тонн, подсолнечника – на 21,7%, до 13,6 млн тонн, картофеля – на 4,4%, до 21,75 млн тонн, овощей – на 2,2%, до 9,41 млн тонн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО.

ВАЖНОЕ

Регистрация на ВНО начнется 6 февраля

Freedom House оценила Украину как частично свободную страну в своем ежегодном рейтинге

Военнослужащим в зоне АТО увеличили денежное вознаграждение

Минагропрод уволил заместителя предправления ГПЗКУ Репко

Суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" призывает остановить военное противостояние в районе Авдеевки во избежание гуманитарной катастрофы

ММК им. Ильича в 2016г направил на техперевооружение и поддержание производства 1,6 млрд грн, в 2017г инвестирует не меньше

Авиакомпании не могут не выполнять требования властей США - Ассоциация пилотов Нидерландов

"Днепроспецсталь" в 2016г сократила выпуск товарной продукции на 8,3%

Индексы Европы повышаются во вторник вслед за сектором розничной торговли

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА