Индексы Европы повышаются во вторник вслед за сектором розничной торговли

Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в начале торгов во вторник, в том числе благодаря росту котировок акций предприятий розничной торговли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:06 кв поднялся на 0,25% - до 363,47 пункта.

Французский индикатор CAC 40 с открытия рынка увеличился на 0,3%, британский FTSE 100 - на 0,24%, германский DAX - на 0,26%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,31%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает сильная статистика.

Экономика Франции в четвертом квартале прибавила 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным. Тем самым темпы роста усилились с 0,2% в июле-сентябре и совпали с ожиданиями рынка.

При этом темпы роста потребительских цен во Франции в январе ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,8% в декабре.

Доверие британских потребителей в январе выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK NOP Ltd. Индекс увеличился на 2 пункта относительно декабря и составил минус 5 пунктов.

Кроме того, безработица в Германии в январе упала до нового минимума с момента воссоединения страны в 1990 году - 5,9% по сравнению с 6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Количество безработных в стране уменьшилось на 26 тыс. Экономисты в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 5 тыс. и сохранение безработицы на отметке 6%.

Аналитики Credit Suisse полагают, что политические риски в Европе в этом году переоценены, и повысили прогноз значения индекса Euro Stoxx 50 на конец года до 3450 пунктов с ранее ожидавшихся 3300 пунктов.

Цена акций шведской Hennes & Mauritz AB подскочила в ходе торгов на 4,4%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом финансовом квартале, который завершился 30 ноября, получил чистую прибыль лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Royal Dutch Shell Plc увеличилась на 0,4%. Англо-голландская компания договорилась о продаже пакета нефтегазовых активов в британской части Северного моря компании Chrysaor за почти $3,8 млрд.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 1,2%. Германский банк достиг соглашения с регуляторами США и Великобритании о выплате штрафов за нелегальную схему "зеркальных" операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд.

Крупнейший итальянский банк UniCredit сообщил, что по предварительной оценке его чистый убыток в прошлом году составил около 11,9 млрд евро. На этой новости котировки акций в начале торгов упали на 3,9%, однако затем скорректировались и к 12:00 МСК подъем составлял порядка 0,7%.