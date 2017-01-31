Экономика

12:11 31.01.2017

Военнослужащим в зоне АТО увеличили денежное вознаграждение

Министр обороны Украины Степан Полторак своим приказом распорядился увеличить денежное вознаграждение военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, сообщила начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Оксана Гаврилюк.

"Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения АТО. Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тыс. грн, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2400 грн", - рассказала О.Гаврилюк на брифинге во вторник, сообщает сайт Минобороны.

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