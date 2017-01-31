Экономика

12:04 31.01.2017

Chevron заморозила зарплату CEO

Вторая по величине нефтяная компания США Chevron Corp. заморозила повышение заработной платы гендиректора Джона Уотсона, изменила методику выплаты вознаграждений топ-менеджерам в форме акций, чтобы повысить долгосрочную рентабельность.

Как говорится в пресс-релизе компании, годовой оклад Дж.Уотсона утвержден на прежнем уровне - $1,9 млн.

В 2017 году CEO получит вознаграждение в размере 250 тыс. опционов на акции Chevron, а также 65,34 тыс. акций в зависимости от достижения поставленных целей и 32,67 тыс. акций с ограничениями, которыми он сможет распоряжаться по истечении определенного периода или в случае выполнения определенных условий (например, повышения эффективности). В 2016 году Дж.Уотсон получил почти вчетверо больше опционов на акции без жестких условий - 964,8 тыс., а также 73,6 тыс. акций по результатам работы компании.

Chevron сообщила, что показатель поддержки акционерами объемов вознаграждения топ-менеджеров сократился до 54% в 2016 году с 95% в среднем в 2011-2015 гг.

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