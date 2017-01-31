Для фундаментальных исследований финансирование науки в Украине должно быть минимум 0,3% ВВП – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что для работы над фундаментальными исследованиями и во избежание сокращения сектора науки, ее финансирование должно составлять минимум 0,3% ВВП.

"Сегодня государственное финансирование науки 0,18% ВВП. Для того, чтобы наука могла начинать работать над фундаментальными исследованиями и не сокращать критически этот сектор - она должна иметь финансирование государства как минимум на уровне 0,3% ВВП", - сказала она в ходе круглого стола на тему "Приоритетные направления деятельности в области образования и науки" в рамках обсуждения проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Министр отметила, что независимый международный аудит сферы науки в Украине подтвердили - финансирование науки критически мало.

Л.Гриневич также подчеркнула важность повышения качества образования в Украине и выразила удивление, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования имеет код Классификатора видов экономической деятельности, который дает ему право на ведение коммерческой деятельности.