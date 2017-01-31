Экономика

10:58 31.01.2017

Shell продала нефтегазовые активы в Северном море

Англо-голландская Royal Dutch Shell Plc договорилась о продаже пакета нефтегазовых активов в британской части Северного моря компании Chrysaor за почти $3,8 млрд, говорится в сообщении Shell.

Сумма сделки включает первоначальное встречное предоставление в размере $3 млрд, выплаты в размере до $600 млн в период с 2018 по 2021 год с учетом колебаний сырьевых цен, а также потенциальные доплаты в размере $180 млн, зависящие от будущих открытий на этих месторождениях.

Активы включают доли участия Shell в месторождениях и блоках Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond и Erskine, а также 10% в Schiehallion. В 2016 году совокупная добыча углеводородов на этих участках составила около 115 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с). В общей сложности Shell добывала в Северном море около 211 тыс. б.н.э./с.

При этом Shell сохраняет фиксированные обязательства в размере $1 млрд в связи с любыми затратами на вывод этих активов из эксплуатации.

Сделка с Chrysoar, как ожидается, будет завершена во второй половине 2017 года, при условии ее одобрения партнерами и регуляторами.

Во вторник также было объявлено о продаже доли в газовом месторождении на шельфе Таиланда за $900 млн подразделению Kuwait Petroleum Corp. Ранее на этой неделе Shell продала долю в нефтехимическом СП в Саудовской Аравии компании Saudi Basic Industries Corp. за $820 млн.

До конца 2018 года Shell планирует продать активы на сумму около $30 млрд, чтобы профинансировать приобретение британской газовой компании BG Group за $54 млрд.

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