Экономика

10:58 31.01.2017

"Укрэнерго" просит НКРЭКУ сделать исключение для ВИЭ в постановлении о стоимости нестандартного присоединения к электросетям

НЭК "Укрэнерго" просит Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделать исключение для объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в постановлении о стоимости нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год.

"Принятие соответствующего постановления может негативно повлиять на готовность инвесторов вкладывать средства в строительство новых объектов ВИЭ … В структуре затрат инвестора для строительства и введения в эксплуатацию объекта (мощностью до 10 МВт) доля затрат на электросетевую составляющую, с учетом предложений постановления, будет составлять более 20%. При этом, аналогичная доля затрат в ЕС и США … не превышает 7-8%", - указано в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что именно объекты ВИЭ установленной мощностью 5-15 МВт сейчас представляют наибольший интерес для инвесторов.

Как сообщалось, НКРЭКУ намерена утвердить удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тыс. грн/кВт (с НДС).

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