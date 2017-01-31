Экономика

10:57 31.01.2017

Запрет на поставки курятины в ЕС действует для Черновицкой, Одесской и Херсонской областей

Осуществлять поставки мяса птицы в ЕС не могут предприятия из Черновицкой, Одесской и Херсонской областей, сообщил крупнейший экспортер курятины из Украины агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

"Украина и Европейский Союз имплементировали принцип регионализации в торговле домашней птицей и продуктами из нее. Полный запрет на экспорт заменили на частичный для трех областей - Херсонской, Одесской и Черновицкой. В настоящее время поставки мяса птицы на европейский рынок уже возобновлены", - цитируется министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый в сообщении МХП на сайте Лондонской биржи во вторник.

МХП намерен возобновить экспорт мяса птицы на рынок ЕС в соответствии со своими планами на 2017 год и стратегией.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба в начале декабря 2016 года получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в ЕС в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

В связи с выявленным в этой области птичьим гриппом был введен запрет на поставки яиц из нее в Гонконг.

Украина в рамках беспошлинных тарифных квот может поставлять в ЕС около 36 тыс. тонн мяса птицы в год.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что к птичьему гриппу восприимчива домашняя, синантропная и дикая перелетная птица. Основными переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы. При возникновении заболевания устанавливаются ограничение на экспорт птицепродукции из страны, что вместе с мерами по ликвидации болезни наносит значительные экономические убытки государству и производителям.

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