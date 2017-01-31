Электрики готовы восстановить энергоснабжение Авдеевки

Бригады электриков готовы приступить к восстановлению поврежденных в результате обстрелов со стороны боевиков линий электропередач, обеспечивающих энергоснабжение Авдеевки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Бригады электромонтажников готовы с 10:00 выйти на осмотр линии электропередач и приступить к восстановительным работам", - написал он на свой странице в соцсети Facebook во вторник утром.