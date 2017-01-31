Доллар США во вторник продолжает снижаться после указов Трампа

Курс американского доллара во вторник продолжает снижаться после указов президента США Дональда Трампа, направленных на ограничение иммиграции.

В понедельник американская нацвалюта потеряла более 1% в паре с иеной. Падение японского фондового рынка подталкивает инвесторов к покупке иены особенно после слабых данных о ВВП США, отмечает MarketWatch.

Кроме того, иена относится к числу "безопасных" валют, спрос на которые возрастает на фоне усиливающегося давления на доллар из-за опасений относительно того, что политика Д.Трампа может отрицательно сказаться на международной торговле.

"Инвесторы ждут следующего шага Трампа. За минувшие выходные они увидели протекционистские меры, которые являются негативными для глобальной экономики, и последовала естественная реакция", - полагает вице-президент OANDA по валютному анализу Дин Поплуэл.

Евро торгуется утром во вторник в районе $1,0710 против $1,0706 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,48 иены по сравнению со 121,71 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,44 иены против 113,68 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,13%.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился утром во вторник всего на 0,01%.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней с возможностью продления. При этом, по заявлению Белого дома, список может быть расширен.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.