Падение Dow Jones в понедельник было максимальным с октября

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились из-за мер, предпринятых Дональдом Трампом для ограничения иммиграции.

При этом дневное падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с середины октября прошлого года, в результате чего значение индикатора опустилось ниже психологически важной отметки в 20000 пунктов. Снижение Standard & Poor's 500 было самым существенным с 28 декабря, Nasdaq Composite - с 30 декабря.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на значительном количестве макроэкономической статистики, корпоративных отчетностях, а также заседании Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник, отмечает MarketWatch.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней с возможностью продления. При этом, по заявлению Белого дома, список может быть расширен.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

Топ-менеджеры Alphabet Inc., материнской компании Google Inc., а также Facebook Inc. и Microsoft Corp. выступили с критикой иммиграционной политики Д.Трампа.

По итогам торгов в понедельник акции Alphabet подешевели на 2,55%, Facebook - на 0,9%, Microsoft - на 1%.

Среди компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, наиболее снизились котировки акций Caterpillar Inc. (-2,2%), DuPont (-2,2%) и Chevron Corp. (-1,7%).

Девять из одиннадцати основных отраслевых уменьшились за день, лидерами падения выступили нефтяной, сырьевой и высокотехнологический секторы.

Упала стоимость бумаг авиакомпаний, поскольку меры, принятые Д.Трампом для ограничения иммиграции, спровоцировали акции протеста в аэропортах по всей стране. В частности, капитализация American Airlines сократилась на 4,48% и United Continental Holdings Inc. - на 3,6%.

Акции Delta Air Lines Inc. подешевели на 4,1% после приостановки полетов авиакомпании из-за компьютерного сбоя.

В энергетическом секторе сильно опустилась цена бумаг Range Resources Corp. (-6,6%), Chesapeake Energy Corp. (-6,7%), Transocean Ltd. (-7,1%) и Cabot Oil and Gas Corp. (-5,7%).

Поток корпоративной отчетности, а также экономической статистики на этой неделе, как ожидается, поможет экспертам понять, сумеет ли фондовый рынок США удержаться на текущем уровне после существенного подъема, пишет газета The Wall Street Journal. Более 100 крупнейших компаний США, включая самых известных представителей индекса S&P 500, отчитаются за минувший квартал на этой неделе.

По данным FactSet, прибыли компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность за четвертый квартал 2016 года, выросли на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. К настоящему времени квартальные отчеты обнародовали порядка трети компаний индекса.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали увеличение прибылей компаний S&P 500 в минувшем квартале на 3,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 122,65 пункта (0,61%) - до 19971,13 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 13,79 пункта (0,6%), составив 2280,9 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день опустилось на 47,07 пункта (0,83%) - до 5613,71 пункта.