Кабмин изучает возможность назначения набсовета "Укроборонпрома" из 10-12 лиц

Кабинет министров Украины рассматривает возможность назначения наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в составе 10-12 чел., сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV в понедельник.

"Я считаю, что наличие наблюдательного совета из двух человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота". Это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили. Считаю, что это вопрос необходимо решить более системно. Мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных лиц, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, имеют безупречную репутацию", - сказал премьер.

Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.