Дания будет координировать антикоррупционный проект и разрабатывает стратегию поддержки реформ в Украине

Дания будет координировать проект поддержки борьбы с коррупцией в Украине в рамках программы "Антикоррупционная инициатива ЕС", разрабатывает среднесрочную 5-летнюю стратегию продолжения поддержки реформ в Украине в сферах децентрализации, борьбы с коррупцией, энергетики и государственного управления.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на встрече с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.

Стороны обсудили приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и коснулись вопроса обеспечения энергетической безопасности в Европе, в частности, в контексте строительства газопровода "Северный поток-2".

Украинский премьер поблагодарил датскую сторону за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и проинформировал о ситуации на Донбассе.

А.Самуэльсен отметил, что его визит в Украину является первым визитом за пределы ЕС. "Для нас, для Дании, очень важно поддерживать хорошие отношения и наращивать качество взаимодействия с Украиной", - отметил он.