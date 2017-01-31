АКХЗ пока обогревает Авдеевку на коксовом газе, надеется на подачу природного и восстановление ЛЭП

Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

"Ситуация на 8.30: до утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа. Обещают с 10:00 режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряженно и шумно, есть прилеты (снарядов – ИФ) в город", - написал генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook во вторник.

Ранее в ночь с понедельника на вторник гендиректор написал, что в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра. 3-й и 4-й коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится много природного газа.

"По аналогии с февралем 2014 года: примерно 18 тыс. куб. м в час, для того чтобы сохранить Авдеевку и АКХЗ, не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", - подчеркнул гендиректор предприятия.

Как сообщалось, в районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город был обесточен в воскресенье.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 чел. получили ранения.

АКХЗ входит в группу "Метинвест".