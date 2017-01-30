Экономика

22:03 30.01.2017

Кабмин упростил тендерные процедуры для организации конкурса "Евровидение-2017"

Кабинет министров Украины упростил тендерные процедуры для организации международного песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник встретился с представителями Европейского вещательного союза для обсуждения насущных вопросов подготовки к песенному конкурсу.

Участники встречи обсудили необходимые действия для обеспечения надлежащей организации конкурса, в частности относительно ускорения тендерных процедур. Они также коснулись организационных вопросов, связанных с созданием общественного вещания в Украине.

"Представители Европейского вещательного союза поприветствовали сегодняшнее решение Кабинета министров относительно упрощения процедуры тендеров для организации "Евровидения", - сказано в сообщении.

При этом в нем не уточняется, в чем именно состоит упрощение.

Представители Европейского вещательного союза отметили, что сегодня был официально представлен логотип и лозунг "Евровидения-2017", которые уже получили положительные отзывы.

В свою очередь премьер заверил собеседников в готовности правительства немедленно принимать нужные решения.

Как сообщалось, слоганом песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, выбран "Celebrate diversity" (рус. "Празднуйте разнообразие"), а логотипом – традиционное украинское красное ожерелье, каждая бусина которого имеют уникальный узор.

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