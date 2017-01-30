Экономика

18:46 30.01.2017

Госкомтелерадио разработало проект порядка выдачи разрешения на ввоз печатной продукции из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разработал и направил на согласование проект порядка выдачи разрешения на ввоз печатной продукции из России.

"Госкомтелерадио подготовлены проекты правительственных нормативно-правых актов, направленных на реализацию закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, Госкомтелерадио разработал проект порядка выдачи (отказа в выдаче, переоформлении, выдаче дубликата, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной или такой, что ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, на таможенную территорию Украины.

Проект постановления Кабинета министров, которым будет утвержден данный порядок, направлен на согласование заинтересованным центральным органам исполнительной власти.

Также проходит процедуру согласования подготовленный Госкомтелерадио проект постановления, которым будет утверждаться порядок изъятия из обращения издательской продукции из России распространяющейся на территории Украины без соответствующего разрешения.

Кроме того, разработано положение об экспертном совете Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Сейчас документ находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Приказом главы Госкомтелерадио Олегом Наливайко утвержден состав данного экспертного совета, который соберется на первое заседание в ближайшее время, что обсудить критерии оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.

В сообщении отмечается, что с 1 января ввозить на таможенную территорию Украины соответствующую издательскую продукции можно только на основании полученного разрешения, но не ранее вступления в силу постановления правительства, которым будет определяться порядок выдачи такого разрешения.

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