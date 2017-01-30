Экономика

18:34 30.01.2017

Рынок акций Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,61% - до 865,19 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 269,89 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 228,37 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+1,43%), "Мотор Сичи" (+0,41%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,35%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,27%) и "Мотор Сичи" (+0,71%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,29% - до 641,94 пункта при объеме торгов 3 млн злотых (20,25 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (-7,3%), "Садовая груп" (-5,88%) и агрохолдинга ИМК (-4,95%).

В "зеленой зоне" торговались бумаги "Овостара" (+4,49%) и "Астарты" (+1,11%).

В "красной зоне" торговались бумаги "Милкиленда" (-3,23%), "Агротона" (-1,87%) и "Астарты" (-0,92%).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик онлайн-брокера "Свит Инвест" Сергей Гончаренко, в настоящее время фондовый рынок Украины находится в ожидании сезона обнародования предприятиями годовой финансовой отчетности. При этом основной интерес прикован к акционерным обществам, которые традиционно выплачивали дивиденды в прошлых годах.

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