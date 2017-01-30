ФГВФЛ назначил дополнительного ликвидатора банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 25 января 2017 года назначил дополнительным ликвидатором банка "Михайловский" (Киев) заместителя начальника отдела безопасности департамента расследования противоправных деяний Владимира Гриценко, разделив между ним и первым ликвидатором Александром Волковым полномочия по ликвидации финучреждения.

Как отмечается в сообщении на сайте Фонда, В.Гриценко делегированы полномочия по организации правовой работы, в частности юридического сопровождения деятельности банка и представительства его интересов в органах судебной власти, органах прокуратуры, правоохранительных органах и органах исполнительной службы Украины. Кроме того, он будет отвечать за проведение аудиторских проверок и юридических экспертиз деятельности банка, представлять финучреждение в органах государственной власти.

Как сообщалось, А.Волков назначен ликвидатором банка с 5 сентября 2016 года.

Национальный банк Украины (НБУ) 12 июля решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Михайловский".

НБУ 23 мая отнес ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных и обвинил его в осуществленных 20 мая махинациях, по итогам которых нагрузка на ФГВФЛ выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Банк "Михайловский" был признан проблемным 23 декабря 2015 года в связи с рисковой деятельностью, после чего НБУ вел работу с акционером и менеджментом по урегулированию ситуации.

Вместе с тем, 19 мая 2016 года глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул свою должность. И.о. с 20 мая назначен его заместитель Денис Панфилов. Национальная полиция в Киеве 22 сентября объявила Д.Панфилова в розыск.