Экономика

17:48 30.01.2017

ЕБРР запустил проект по техсотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физлиц

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил проект по техническому сотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), консультантом которого является ООО "КПМГ-Украина".

Согласно сообщению на сайте ФГВФЛ, целью проекта является оказание помощи Фонду в работе, направленной на повышение потенциала и возможностей в рамках реализации его прав и полномочий. Сотрудничество будет осуществляться путем предоставления практической помощи, экспертной поддержки и консультаций. В результате планируется усовершенствовать и адаптировать деятельность ФГВФЛ в соответствии с нормами законодательства и современных вызовов

В сообщении также отмечено, что по итогам реализации этапов проекта планируется: разработка политики организации финансового учета и отчетности в соответствии с МСФО, концепции по внедрении комплексной системы подготовки управленческой отчетности. Это будет поддерживать качественный процесс принятия решений на уровне исполнительной дирекции и административного совета ФГВФЛ.

Кроме того, предусматривается формирование внутреннего потенциала ФГВФЛ в сфере оценки и реализации проблемных активов, предоставление поддержки в создании ИТ-инфраструктуры и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности ее работы. Планируется также повышение эффективности функции управления персоналом ФГВФЛ.

Проект предполагает предоставление юридической помощи в процессе выполнения требований, предусмотренных изменениями и дополнениями в законы и регуляторные документы.

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