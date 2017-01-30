Экономика

17:31 30.01.2017

Украинская торговая миссия в Израиль состоится 6 - 8 марта

Украинская торговая миссия в Израиль состоится с 6 по 8 марта 2017 года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

"В программе планируются B2B-встречи, посещение производств, встречи с ритейлерами, нетворкинг мероприятия. Особый интерес израильские партнеры выражают в отношении украинских сахара, муки и изделий из него, масла, молочной продукции, овощей, фруктов, напитков и сладостей", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, торговую миссию возглавят заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева и заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как сообщалось, 24-26 января в Киеве прошел четвертый раунд переговоров между Украиной и Израилем по вопросу подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

По информации Министерства экономического развития и торговли, во время переговоров стороны продвинулись в части согласования текста соглашения и в вопросе тарифных переговоров.

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