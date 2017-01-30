Экономика

17:20 30.01.2017

Блокирование участка ж/д в Луганской области создает риски энергобезопасности – Насалик

Блокирование железнодорожной ветки "Луганск-Попасная" создает риски энергобезопасности, заявляют в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на его главу Игоря Насалика.

"Минэнергоугля оперативно следит за ситуацией вокруг блокирования участка ж/д в Луганской области и считает, что решение проблемных вопросов должно происходить в правовом поле … Министр обратился к представителям ГФС, других органов с просьбой принять дополнительные меры по усилению контроля над перевозками, поскольку отсутствие прозрачности и, как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минэнергоугля напоминают, что через блокированный участок ж/д производится поставка угля с оккупированных территорий Донбасса на Луганскую ТЭС (входит в состав ДТЭК). В то же время, по данным ведомства, все предприятия-поставщики перерегистрировались на подконтрольные Украине территории и платят налоги в госбюджет.

Как сообщалось со ссылкой на выводы СБУ, террористы из организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес ТЭС государственной "Центрэнерго".

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