Экономика

16:35 30.01.2017

Порошенко и Меркель обсудят энергетическое сотрудничество между Украиной и Германией

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер германии Ангела Меркель намерены обсудить энергетическое сотрудничество между двумя странами.

"Надеюсь на укрепление энергетической солидарности и энергетического сотрудничества между Украиной и Германией. Мы попытаемся найти совместные подходы и по поводу "Северного потока-2", и по поводу OPALа", - сказал П.Порошенко журналистам перед переговорами с А.Меркель в Берлине в понедельник.

Глава украинского государства высказал уверенность, что "это партнерство на сегодня является многообещающим".

П.Порошенко также высказался за предоставление нового импульса ряду украинско-германских проектов в экономической и инвестиционной сфере. "Мы ждем немецких инвесторов для участия в процессах приватизации, которые развернуты в этом году в Украине", - сказал он.

П.Порошенко также пригласил А.Меркель посетить Украину с официальным визитом в удобное для нее время.

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